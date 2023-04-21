الأوقاف الإسلامية بالقدس: 4 ملايين مُصلٍّ في الأقصى خلال رمضان رغم قيود الاحتلال

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الخميس، إن نحو أربعة ملايين مُصلٍ قصدوا المسجد الأقصى على مدار أيام شهر رمضان المبارك، رغم التضييقات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ.

وكانت سلطات الاحتلال، منعت خلال شهر رمضان، الذكور من سكان الضفة الغربية المحتلة، ما بين 12-55 عاما من الوصول إلى المسجد الأقصى. كما لم تسمح سوى لعدة مئات من سكان قطاع غزة بالوصول إلى المسجد لأداء الصلوات.

واقتحمت شرطة الاحتلال الأقصى والمصلى القبلي، عدة مرات خلال الثلث الثاني من رمضان، بالتزامن مع عيد "الفصح" اليهودي، واعتدت على المصلين بالضرب واعتقلت أكثر من 450 منهم خلال أقل من ساعتين، كما اقتحم ما يزيد على 3 آلاف مستوطن المسجد خلال أيام عيد "الفصح" اليهودي.

وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ليلة العيد، فتاة من المسجد الأقصى المبارك. وأفادت هيئة الأسرى والمحررين، في بيان صحفي مقتضب، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة هدير عيد، أثناء تواجدها عند إحدى بوابات المسجد الأقصى.