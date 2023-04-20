مختار جمعة يشكر قيادات الأوقاف وأئمتها على جهودهم خلال شهر رمضان

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس للشؤون الإسلامية، الشكر للهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في التليفزيون المصري، وإذاعة القرآن الكريم، وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها، على جهودهم الدعوية خلال الشهر الفضيل، واصفًا إياهم بشركاء النجاح.

وأشار وزير الأوقاف - وفق بيان اليوم الأربعاء- إلى أن كل ما تم بذله من جهود خلال الشهر الكريم عظم من روحانياته، وأدخل البهجة على المصريين جميعًا، وتجاوز صدى ذلك مصر إلى مختلف دول العالم، سواء من خلال البث الإعلامي، أم من خلال موفدي الأوقاف من الأئمة والقراء الذين أدوا رسالتهم بأمانة واقتدار، ومثلوا مصر الأزهر مصر الوسطية تمثيلاً مشرفًا.

وأعرب عن أمنياته بأن يتقبل الله تعالى من الجميع حسن عملهم و أن يجزي كل من أسهم في ذلك بجهد، أو عرق، أو فكر، أو نصح، أو مشورة، أو نقل، أو نشر، خير الجزاء، وأن يتقبل منا جميعًا هذا العمل.