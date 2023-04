رجحت وكالة الفضاء الأوكرانية، اليوم الخميس، أن يكون الوميض الذي أضاء سماء كييف مساء الأربعاء، عائداً لنيزك، بعد استبعاد فرضية سقوط قمر اصطناعي أو إطلاق دفاعات صاروخية.

وكان رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة سيرغي بوبكو، قد أفاد بأنه رُصد في سماء كييف بريق مشع لجسم جوي، مضيفاً: "بحسب المعلومات الأولية، الظاهرة سببها سقوط قمر اصطناعي لوكالة ناسا".

غير أن متحدثاً باسم ناسا نفى لوكالة "فرانس برس" ذلك، مؤكداً أن القمر الاصطناعي المعني بالأمر لا يزال في المدار، مؤكدة أن أي قمر اصطناعي آخر لناسا لم يدخل الغلاف الجوي.

من جهته، قال نائب رئيس مركز المراقبة في وكالة الفضاء الأوكرانية إيجور كورينيينكو: "لا يمكننا تحديد الأمر بالضبط، لكن نعتقد أنه نيزك".

وأشار إلى عدم وجود معطيات كافية لتحديد "الطبيعة المحددة" لأسباب الوميض، قائلا: "أجهزتنا الخاصة بالمراقبة أظهرت أنه انفجار قوي. سجلنا ذلك وحددنا مكان حدوثه".

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية أعلنت هذا الأسبوع، أن قمراً اصطناعياً زنته 300 كيلوجرام سيعود إلى الغلاف الجوي في ساعة غير محددة.

وقال بوبكو: «فقط الخبراء يمكنهم تحديد طبيعة هذا الوميض بالضبط»، لكنه استبعد أن يكون الوميض مرتبطاً بضربات صاروخية روسية أو بمسيرات فوق العاصمة الأوكرانية.

