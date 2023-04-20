 تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع مع ساعات الفجر الأولى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع مع ساعات الفجر الأولى

د ب أ
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 9:42 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 9:42 ص

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمناطق في الخرطوم وأم درمان بعد الهدوء النسبي الذي شهدته العاصمة خلال الساعتين الماضيتين.

وفجع أهالي الخرطوم بأصوات المدافع والرصاص مع ساعات الفجر الأولى جهة القيادة العامة والمطار الذي لا تزال أعمدة الدخان تتصعد منه بعد انفجار سمع هناك مساء الأربعاء.

وقال عدد من شهود العيان بمنطقة أبوسعد بمدينة أم درمان إن أصوات الرصاص والمدافع هزت منازلهم، بينما شهدت منطقة القيادة العامة إطلاق نار وأصوات مدافع متقطعة.

ويأتي ذلك في ظل هدنة وافق الطرفان الجيش السوداني والدعم السريع على التقيد بها بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة تنتهي في السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).

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