تقرير لـ«الفاو»: تقلص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الحسابات المصرفية

تضاءلت الفجوة بين الجنسين في قدرة المرأة على الوصول إلى الإنترنت الجوال في البلدان المنخفضة إلى المتوسطة الدخل، حيث تقلصت نسبتها من 25 إلى 16٪ بين عامي 2017 و2021، وضاقت الفجوة بين الجنسين، من حيث الوصول إلى الحسابات المصرفية من 9٪ إلى 6٪، وفق تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وأشار التقرير إلى أنه يتمتع الرجال بملكية الأراضي الزراعية أو بحقوق حيازتها الآمنة بقدر أكبر من النساء في 40 من أصل 46 بلدًا تُصدر تقاريرها بشأن المؤشر 5-أ-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

واتسعت الفجوة على صعيد انعدام الأمن الغذائي بين الرجال والنساء من 1.7 نقاط مئوية في عام 2019 إلى 4.3 نقاط مئوية في عام 2021.

ومع أن نسبة 75٪ من وثائق السياسات المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية المعدة في 68 بلدًا تقرّ بالأدوار التي تؤديها المرأة أو التحديات التي تواجهها في الزراعة والتنمية الريفية، إلا أنّ نسبة 19٪ منها فقط اشتملت على أهداف على مستوى السياسات تتعلق بالمساواة بين الجنسين.

ويعتبر التقرير، الذي حمل عنوان "وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية"، وهو أول تقرير يصدر في هذا المجال منذ عام 2010، ويتجاوز نطاق بحثه الزراعة من أجل رسم صورة شاملة أكثر لوضع المرأة العاملة في النظم الزراعية والغذائية ككل، بدءًا بمرحلة الإنتاج مرورًا بالتوزيع وانتهاءً بالاستهلاك.

ويخلُص التقرير بوجه عام إلى أنّ الحد من أوجه عدم المساواة في سبل العيش بين الجنسين وتحسين الوصول إلى الموارد وتعزيز القدرة على الصمود، هي أمور تكوّن مسارًا حاسمًا يفضي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبناء نظم زراعية وغذائية أكثر إنصافًا واستدامة.

ويشمل ذلك سدّ الفجوات المتعلقة بالاستفادة من الأصول والتكنولوجيا والموارد، وتبيّن الدراسة أنه لكي تنجح التدخلات الهادفة إلى تحسين إنتاجية المرأة، ينبغي لها أن تعالج أعباء عمل الرعاية والعمل المنزلي غير المأجور وتوفر التعليم والتدريب وتعزز أمن حيازة الأراضي لصالح المرأة.

وقد كان الحصول على رعاية الأطفال ذا أثر إيجابي كبير أيضًا على عمالة الأمهات، بينما أثبتت برامج الحماية الاجتماعية مساهمتها في زيادة عمالة المرأة وقدرتها على الصمود.

ويشير التقرير أيضًا إلى أنّ النُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين تبشر بالخير، من حيث تغيير المعايير التمييزية وهي فعالة من حيث الكلفة وتدرّ مكاسب كبيرة.

وفي الختام، يوصي المؤلفون بمعالجة النقص المستمر في البيانات العالية الجودة المصنّفة بحسب نوع الجنس والعمر وغير ذلك من أشكال الممايزة الاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى رصد التقدم المحرز وتسريع وتيرته من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية.