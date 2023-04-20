رد محمود بدر عضو مجلس النواب، على تخصيص خمسة أفدنه بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية له، وإنشاء مصنع بسكويت عليها.

وقال خلال استضافته ببرنامج «استجواب»، المذاع على قناة «الشمس»، مساء الخميس، إنه تم تخصيص هذه الأرض لملكية الإرشاد الزراعي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملكية محافظة القليوبية وليس لشخصه.

وأضاف أنه تم تخصيص هذه الأرض من أجل مشروعات ذات نفع، موضحًا أنه كان يبحث عن أرض ملك للدولة لعمل مشروع عليها، ووجد قطعة أرض ملك للإرشاد الزراعي لذلك تم تحويل ملكيتها.

وكشف أن الخمس أفدنة يُبنى عليها مستشفى مركزي جديدة لأهل مركز شبين القناطر، بتكلفة تزيد عن الميار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكدًا أنه لم يتم تخصيص الأرض له.

وأشار إلى أن قضية تخصيص أرض له مجرد شائعة أطلقه من أسماهم بخصومه السياسيين، وأن أهالي مدينة شبين القناطر يعرفون أن الأرض ملك للإرشاد الزراعي .

وذكر أنه عمل محررًا بصحيفة صوت الأمة إلى أن تدرج في العمل الصحفي، وعمل معدًا ببرنامج الحقيقة، والمشرف عن الملف السياسي في برنامج العاشرة مساءًا، بالإضافة إلى عمله بجريدة الدستور والتحرير والصباح.