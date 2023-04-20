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راحة سلبية 48 ساعة للاعبي غزل المحلة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 5:05 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 5:05 م

قرر عبدالباقى جمال المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الخسارة أمام فاركو 1 - 3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يعود غزل المحلة للتدريبات ثانى أيام عيد الفطر استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

ويلاقى الفريق نظيره طلائع الجيش ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل على استاد جهاز الرياضة في تمام الساعة الخامسة مساءً.


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