ختام الدورة الكروية الرمضانية في الشيخ زويد بشمال سيناء

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اختتمت في مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، الدورة الرمضانية فى كرة القدم بنادى مركز شباب الشيخ زويد "ملعب الكوثر".

وشهد النهائي بين فريقي الشهاوين وفريق الصقور، إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، والنائب إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب، والنائب فايز أبوحرب عضو مجلس الشيوخ، والشيخ عارف أبوعكر والشيخ سلام أبوالعراج والشيخ عبدالله المعنى وصالح أبو هولي سكرتير عام المجلس.

وانتهت المباراة النهائية بفوز فريق الشهاوين بنتيجة 2 صفر وفى نهاية الاحتفال وقام سكرتير المركز والمدينة نائباً عن رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد سعيد عرادة بتسليم فريق الشهاوين الفائز بالمركز الأول كأس البطولة وهدايا المركز الأول، كما قام بتسليم فريق أبطال الصقور هدايا المركز الثانى.