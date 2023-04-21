سبورت: لاعبو برشلونة يؤيدون عودة ميسي

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كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن تطور جديد في سعي برشلونة لإعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد وسط ربط اللاعب بالعودة لبرشلونة.

ووفقا لصحيفة «سبورت» فإن تشافي كافح منذ الدقيقة الأولى من أجل عودة ليو ميسي إلى برشلونة.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به لإعادة ميسي، خاصة على المستوى الاقتصادي.

لكن تشافي سيكون لديه كل شيء جاهز فيما يتعلق بغرفة تغيير الملابس، إذا عاد ميسي بعد أن غادر النادي في 2021.

وأكدت «سبورت» أن تشافي بدأ التحقق من عودة ميسي ويتواصل مع النجم الأرجنتيني، كما أن خوان لابورتا رئيس برشلونة أراد عودة ميسي بعد أسابيع من تعيين تشافي مدربا للفريق.

ويبدو أن تشافي مقتنع بأن وصول ميسي سيتحقق، وكتبت «سبورت» أنه في إحدى المحادثات مع ميسي قال المدرب الشاب: «لم يتبق لديك سوى شيء واحد لتفعله في كرة القدم، اترك نادي حياتك جيدا».

وعقد تشافي بالفعل اجتماعات مختلفة مع اللاعبين المهمين في برشلونة وشرح لهم فكرته حول أهمية عودة ميسي وأبرز هؤلاء اللاعبين الحارس مارك آندري تير شتيغن، الذي شهدت علاقته مع ميسي بعض حلقات التوتر.

وأوضحت الصحيفة أن شتيغن أيّد إعادة ميسي، بل كان سعيدًا بعودة النجم الأرجنتيني.

كما تحدث المدرب مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي كان مقتنعًا بأن عودة ميسي ستكون خبرًا رائعًا لمشروع الفريق.

وشارك تشافي أهمية عودة ميسي على المستوى التكتيكي وما يمكن أن يضيفه اللاعب في هجوم برشلونة.