رئيسا وزراء الهند والدنمارك يشددان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية «الخضراء» بين بلديهما

شدد رئيس الوزراء الهندي ناريدندرا مودي ونظيرته الدنماركية مته فريدريكسن على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخضراء بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الهندي،اليوم الخميس؛ لتهنئة رئيسة وزراء الدنمارك بمناسبة إعادة تعيينها في منصبها لفترة ثانية، وذلك وفق ما أورده الموقع الرسمي لوزارة الشئون الخارجية الهندية.

وناقش رئيسا الوزراء التطور في العلاقات الهندية- الدنماركية على مستوى الشراكة الاستراتيجية الخضراء، وعبرا عن رضاهما عن مستوى التبادلات رفيعة المستوى الأخيرة والتعاون الآخذ في النمو بين بلديهما.

من جانبه، أطلع مودي نظيرته الدنماركية على آخر تطورات المتعلقة برئاسة الهند الحالية لمجموعة الدول الاقتصادية العشرين وأولوياتها الرئيسية في هذا الصدد.

وأثنت فريدريكسن على المبادرات الهندية في هذا الإطار وأعربت عن دعم بلادها الكامل لتلك المبادرات.