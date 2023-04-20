 وزير الخارجية الأوكراني: عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ قرار إمدادنا بالذخيرة محبط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأوكراني: عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ قرار إمدادنا بالذخيرة محبط

أ ش أ
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 5:37 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 5:37 م

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن عجز الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ قراراته بشأن الشراء المشترك لطلقات ذخيرة المدفعية وإيصالها لأوكرانيا؛ "أمر محبط".

وأوضح الوزير الأوكراني - في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن الأمر يعد بمثابة اختبارا لمدى تمتع الاتحاد الأوروبي باستقلالية استراتيجية في اتخاذ قرارات أمنية حاسمة جديدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق - في وقت سابق - على الإمداد السريع لمليون طلقة من ذخيرة المدفعية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وافق الاتحاد الأوروبي على تجميع مليار يورو بموجب صندوق السلام الأوروبي، من أجل تعويض دول الاتحاد الأوروبي عن توريد الذخيرة إلى أوكرانيا.

ويعد صندوق السلام الأوروبي هو آلية تمويل خارج الميزانية للأنشطة الأوروبية ذات الآثار العسكرية والدفاعية في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.

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