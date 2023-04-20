الخطيب يناقش مع مصيلحي أسباب خسارة الأهلي دوري الطائرة

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عقد محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي اجتماعًا ظهر اليوم مع محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة «رجال»، في حضور الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

ناقش رئيس النادي أسباب إخفاق الفريق الأول للكرة الطائرة وخسارته لبطولة الدوري هذا الموسم، بالرغم من توفير كافة احتياجاته وتدعيمه بعناصر متميزة وفقًا لرؤية المدير الفني.

ورفض الكابتن محمود الخطيب تقليص طموح الفريق في الفوز بكأس السوبر والبطولة العربية فقط، وطلب من مصيلحي تقديم تقرير شامل وعاجل بكافة النواحي المتعلقة بالفريق.

وفي ذات الوقت طلب من الكابتن خالد العوضي ما يخص الجوانب الإدارية.

ووجه الشئون القانونية بضرورة الانتهاء من التقارير الخاصة ببعض العناصر في منظومة الفريق.

وقام محمود الخطيب بعرض كل التفاصيل على مجلس الإدارة في اجتماع اليوم. وفوض المجلس رئيس النادي في الملف كاملًا ومناقشة التقارير المطلوبة واتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات خلال الفترة المقبلة، لاستعادة الإنجازات الكبيرة للفريق على كافة المستويات.