يزخر التراث العربي بالكثير من القصص والحكايات المليئة بالحكمة والعبرة وأحيانا الفكاهة، والتي أصبحت موروثا ثقافيا في بعض بلداننا رغم اختلاف الزمن وتطور الحياة.



في سلسلة "قصص من التراث" وعلى مدار شهر رمضان الكريم، تقدم لكم "الشروق" قصصا وحكايات تحمل الموروثات الثقافية للدول العربية، تتنوع بين الحكمة والعبرة والقصص الفكاهية.



•جنازة جحا.. من كتاب «نوادر جحا الكبرى» للروائي والمترجم المصري خليل حنا تادرس



ذات يوم كان جحا يسير في الشارع فقابلوه جماعة من الشباب، وسألوه: إلى أين أنت ذاهب يا جحا؟



قال: إني ذاهب إلى القرية.



قالوا له في رثاء: يا مسكين إنك لا تستطيع الذهاب لأنك مت، ويجب أن نقوم بتجهيزك.



فمشى معهم جحا إلى المسجد في اضطراب، وقال لهم: أخشى أن تكونوا قد أردتم المزاح بكلامكم هذا، فأصروا على ادعائهم، وصمت هو، فجردوه من ملابسه، وهموا في هذا الوقت أن مر صديق لجحا فاستوقفوه.



وقالوا للصديق: يجب أن تحضر جنازة صديقك جحا أولاً، وحاول أن يجادلهم متحججاً أنه ذاهب إلى مكان لأمر هام، ولكنهم ألحوا عليه إلحاحا شديدًا أن يظل معهم.



فرفع جحا رأسه وهو على المغتسل وقال للرجل: لا فائدة يا صديقي في الجدال، فأنا أيضا كان لي شغل هام ولكن دنا أجلي فكان لا مفر لي من الذهاب إلى القبر.