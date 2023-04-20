 تونس وإيطاليا تؤكدان ضرورة دعم الجهود المشتركة للتصدّي لظاهرة الهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
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تونس وإيطاليا تؤكدان ضرورة دعم الجهود المشتركة للتصدّي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

أ ش أ
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 8:06 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 8:06 م

أكد وزير الدّاخليّة التونسي كمال الفقي، متانة العلاقات الثنائيّة مع إيطاليا والتوافق حول ضرورة دعم الجهود المشتركة في إطار مقاربة شاملة للتصدّي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع وزير الخارجية التونسي ونظيره الإيطالي ماتّيو بيا نتيدوزي حيث جرى التأكيد على مزيد الرّفع من نسق التّعاون بين الطرفين للقضاء على الشبكات الإجراميّة التي تنشط في مجال الإتّجار بالبشر.

وجدّد الجانب الإيطالي تثمينهُ للمجهودات المبذولة من قبل السّلطات التونسيّة للحدّ من هذه الظاهرة، كما اتفق الطرفان على اجتماع فريق العمل المُشترك التّونسي الإيطالي خلال الفترة القليلة القادمة بروما.

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