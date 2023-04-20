محافظ القاهرة: جهد العاملين بهيئة النظافة محل إشادة المسئولين في الدولة

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، تقديره لكافة العاملين بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرا إلى أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين في الدولة؛ لعملهم المهم الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة، أمس الأربعاء، ما يقارب 10 آلاف من عمال ومهندسي وفني هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حفل الإفطار الذي أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاون مع حزب حماة الوطن، بحديقة الوايلي، بحضور إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة النظافة ومسئولي الشركتين المسئولتين عن نظافة المنطقتين الشرقية والغربية.

وقال محافظ القاهرة "إن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة".. مضيفا "أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزءا رئيسيا فيه".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إيهاب الشرشابى، أنه تم تنظيم الإفطار للعاملين بالـ 39 فرعا المنتشرين للهيئة في كافة أحياء العاصمة في نفس الوقت بالإضافة لعمال الورش الإنتاجية والمحطات والجراجات والمشاتل الفرعية والرئيسية ونظرًا لعدم وجود مكان يسع هذا العدد الكبير الذي يقارب 10 آلاف عامل تم تنظيم الإفطار في عدة أماكن مع ربطها عبر تقنية الفيديو كونفرانس تلبية لرغبة محافظ القاهرة في مشاركة الجميع لتقديم التهنئة لهم بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر؛ تقديرًا للجهود التي يبذلونها في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة.

وقام المحافظ، خلال الحفل، بتكريم الفائزين من حملة القرآن الكريم في المسابقة التي أجرتها الهيئة خلال شهر رمضان، كما كرم عددا من علماء الأزهر ممن أشرفوا على المسابقة و10 من عمال الهيئة المميزين وأحد أبطال رفع الاثقال من ذوي الهمم العاملين بالهيئة.