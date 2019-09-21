كييف تؤكد إسقاط 21 مسيرة إيرانية الصنع

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من عشرين طائرة مسيرة إيرانية الصنع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت هيئة الأركان أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 21 من أصل 26 طائرة مسيرة من طراز شاهد -136، المصممة للطيران نحو هدف ثم الانفجار عند الاصطدام.

كما قالت هيئة الأركان العامة إن القوات المسلحة نجحت في الصمود أمام 55 هجوما بريا روسيا في القتال الذي تركز في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث تقع مدينة باخموت المتنازع عليها بشدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ومجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة السيطرة على المزيد من مناطق باخموت، التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة وأصبحت الآن أرضا مقفرة تم تدميرها في الغالب بعد شهور من القتال الضاري.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن الخسائر الروسية هناك فادحة جدا وإن الجنود الروس يعانون من نقص الذخيرة وانخفاض الروح المعنوية.

وقالت هيئة الأركان العامة إن "القتال العنيف حول باخموت مستمر".

وبعد مرور أربعة عشر شهرا على الحرب، ترى كييف أن الاحتفاظ بباخموت أمر بالغ الأهمية لمنع القوات الروسية من إحراز المزيد من الاختراقات في الداخل من البلاد.