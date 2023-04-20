يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى نصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 27 14

بنهــــا 25 15

دمنهور 27 15

وادى النطرون 28 14

كفر الشيخ 25 14

المنصورة 26 15

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 26 15

طنطا 25 14

دمياط 21 14

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 16

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 28 14

نخل 24 16

كاترين 21 09

الطور 24 20

طابا 27 20

شرم الشيخ 29 18

الاسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 20 15

السلوم 23 11

سيوة 27 11

رأس غارب 32 21

الغردقة 30 22

سفاجا 30 20

مرسى علم 32 22

شلاتين 31 20

حلايب 30 21

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 29 19

الفيوم 27 15

بني سويف 27 14

المنيا 27 15

أسيوط 28 15

سوهاج 32 17

قنا 34 17

الأقصر 34 17

أسوان 35 18

الوادى الجديد 32 18

أبوسمبل 36 20