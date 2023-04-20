تحتفل مصر بعد ساعات، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
وفيما يلي موعد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات
القاهرة 5:47
الجيزة 5:47
الإسكندرية 5:51
بورسعيد 5:42
السويس 5:42
العريش 5:36
الطور 5:40
سانت كاترين 5:38
طابا 5:33
شرم الشيخ 5:38
دمنهور 5:49
طنطا 5:47
المنصورة 5:46
الزقازيق 5:46
بنها 5:47
شبين الكوم 5:48
كفر الشيخ 5:47
الفيوم 5:50
بنى سويف 5:49
المنيا 5:51
أسيوط 5:51
سوهاج 5:49
قنا 5:46
أسوان 5:47
أبو سمبل 5:54
مرسى مطروح 6:02
الغردقة 5:40
الخارجة 5:56
الإسماعيلية 5:42
دمياط 5:43
السلوم 6:10
نويبع 5:35
حلايب 5:34
شلاتين 5:37