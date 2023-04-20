 هتصلي الساعة كام.. موعد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات - بوابة الشروق
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هتصلي الساعة كام.. موعد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات


نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 10:59 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 10:59 م
تحتفل مصر بعد ساعات، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وفيما يلي موعد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات

القاهرة 5:47

الجيزة 5:47

الإسكندرية 5:51

بورسعيد 5:42

السويس 5:42

العريش 5:36

الطور 5:40

سانت كاترين 5:38

طابا 5:33

شرم الشيخ 5:38

دمنهور 5:49

طنطا 5:47

المنصورة 5:46

الزقازيق 5:46

بنها 5:47

شبين الكوم 5:48

كفر الشيخ 5:47

الفيوم 5:50

بنى سويف 5:49

المنيا 5:51

أسيوط 5:51

سوهاج 5:49

قنا 5:46

أسوان 5:47

أبو سمبل 5:54

مرسى مطروح 6:02

الغردقة 5:40

الخارجة 5:56

الإسماعيلية 5:42

دمياط 5:43

السلوم 6:10

نويبع 5:35

حلايب 5:34

شلاتين 5:37

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