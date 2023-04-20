رفع كفاءة الشوارع الرئيسية ومستوى الخدمات استعدادا لاحتفالات العيد القومي بشمال سيناء

يستعد مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء للعيد القوني للمحافظة في 25 أبريل وذلك بمتابعة أعمال رفع التراكمات بالطريق الدولي والطرق الرئيسية وتنظيم مداخل القرى والأحياء خاصة أمام الإنشاءات الجديدة، ويأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

قال سعيد عرادة رئيس المركز والمدينة، إنه تم الاستعانة بمعدات مجلس المدينة وبمشاركة المجتمع المدني في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى والأحياء والميادين العامة، لرفع مستوى الخدمات، والانتهاء من تطوير الوحدات الصحية والمدارس وتشغيل الابار وتشغيل محطات تحلية المياة، وذلك استعداداً للطفرة التنموية الخدمية التي تشهدها المدينة.

ويستمر مجلس مدينة الشيخ زويد في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام في خدمة المواطنين.