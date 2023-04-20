ندوة بالجامع الأزهر: المداومة على الطاعة بعد رمضان دليل قبولها فيه

عقد الجامع الأزهر، فعاليات ملتقى "رياض الصائمين" بالظلة العثمانية، تحت عنوان «ماذا بعد رمضان»، بحضور الشيخ أحمد محمد عبد السميع، من علماء الوعظ بالأزهر الشريف، وتقديم الشيخ حسن عبد الباسط محمد، الواعظ بالجامع الأزهر.

قال الشيخ حسن عبد الباسط محمد، الواعظ بالجامع الأزهر، إن شهر رمضان قد أوشك على الرحيل، ولم يتبق فيه إلا ساعات قليلة، وما أعظمها من ساعات، فلعل فيها ليلة القدر، داعيا لعدم الاغترار بمرور معظم أيام الشهر للفتور عن العبادة، فربما كان الخير كله فيما تبقى من الشهر الكريم، ولذا على المسلم أن يحرص على ألا تفوته ساعة ولا دقيقة ولا لحظة مما تبقى من هذا الشهر الفضيل.

وأكد الشيخ أحمد محمد عبد السميع، من علماء الوعظ بالأزهر الشريف، أن الله تعالى قد هيأ الأجواء في شهر رمضان، لكي يكون مدرسة متكاملة ينهل منها المسلمون طيلة شهور العام، غير أن هناك بعضا من الناس إذا انقضى رمضان، عاد إلى ما كان عليه من اللعب واللهو والتقصير في العبادات، مؤكدا أن حال المؤمن لا يكون هكذا، موضحا أن المداومة على الطاعة والاستمرار عليها بعد رمضان لهو دليل على قبول الطاعة في شهر رمضان، وأن من علامات قبول الطاعة أن يتبع المرء الحسنة بالحسنة.

وأضاف الواعظ بالأزهر الشريف أن الصالحين السابقين كان دأبهم، تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المداومة والاستمرار على الطاعة، ليس في رمضان فقط، بل في غيره أيضاً، فكانوا ربانيين ولم يكونوا رمضانيين، فكانوا في غير رمضان أيضا في صيام وقيام وتلاوة للقرآن وإنفاق في سبيل الله عز وجل، وكانوا يستغلون المواسم في طاعة الله تعالى.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ 140 ألف وجبة.