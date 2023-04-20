الولايات المتحدة والمكسيك تخططان لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

تخطط الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك لتقديم ملف مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2027.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الاتحادات الأعضاء لديها حتى غد الجمعة للتعبير عن اهتمامها باستضافة البطولة، فيما سيكون يوم 8 ديسمبر القادم هو الموعد النهائي لتقديم الملفات رسميا.

ومن المتوقع أن يتم اختيار الملف الذي سيستضيف مونديال السيدات عام 2027 خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (كونجرس) في 17 مايو من العام المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الاتحادين الأمريكي والمكسيكي لكرة القدم يخططان للتقدم بملف مشاركة لاستضافة مونديال السيدات، بعدما أبدت العديد من الاتحادات رغبتها أيضا في تنظيم البطولة.

وأعلنت ألمانيا وهولندا وبلجيكا عن رغبتها في تقديم ملف مشترك لاستضافة المسابقة، بالإضافة إلى كل من جنوب أفريقيا والبرازيل.

وسبق للولايات المتحدة تنظيم مونديال السيدات عامي 1999 و2003، بينما تتطلع المكسيك لاستضافة البطولة للمرة الأولى، علما بأن البلدين سوف يشتركان مع كندا في تنظيم نهائيات كأس العالم للرجال القادمة عام 2026.

وتقام بطولة كأس العالم للسيدات 2023 هذا الصيف في أستراليا ونيوزيلندا ، حيث يتطلع المنتخب الأمريكي (حامل اللقب) للفوز بالبطولة للمرة الخامسة في تاريخه.

وقالت سيندي بارلو كون، رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في بيان رسمي "لطالما كانت الولايات المتحدة رائدة عالمية في منافسات الكرة النسائية، ويشرفنا أن نشارك في استضافة الحدث العالمي الأول لكرة القدم للسيدات جنبا إلى جنب مع المكسيك".

أضافت بارلو كون "توفر لنا استضافة مونديال السيدات عام 2027 فرصة رائعة لاختتام عامين تاريخيين من كأس العالم لكرة القدم في منطقة اتحاد كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، مما يساعدنا على مواصلة تطوير اللعبة بين اتحاداتنا ".