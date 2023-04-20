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أعلنت دار الفتوى اللبنانية أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك وغدا الجمعة هو أول ايام عيد الفطر.

وأوضحت دار الفتوى - في بيان اليوم - ثبوت رؤية هلال شهر شوال، موجهة التهنئة للشعب اللبناني والأمة الاسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.