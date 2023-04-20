صحفي وابنه ضمن 7 فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صحفيا وابنه و5 فلسطينيين آخرين من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أسامة العيسة (60 عاما) ونجله جمال (26 عاما).

وأضافت أن عملية الاعتقال شملت خمسة فلسطينيين آخرين، هم: عدي فتحي عياد (32 عاما)، فادي علي عياد (30 عاما)، محمد علي مصلح (19 عاما)، أحمد أسعد الصيفي (26 عاما)، محمد وهيب الحيح (27 عاما).

وأشارت إلى أن الاعتقال جاء عقب تنفيذ قوات الاحتلال عملية دهم لمنازل المعتقلين وتفتيشها.

وأوضحت أن قوات الاحتلال شنت أيضا حملة مداهمة لمنزل "المواطن عثمان زغول في قرية حوسان غرب بيت لحم، واستولت على جميع الأجهزة الخلوية لقاطنيه".

ويشهد مخيم الدهيشة مواجهات منذ منتصف يناير الماضي، بعد محاولة اقتحامه من قبل قوة كبيرة من جيش الاحتلال، حيث أطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشباب، ما أدى وقتها إلى إصابة طفل برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.