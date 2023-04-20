لافروف: ناقشنا العلاقات الثنائية بين روسيا وكوبا وسبل التعاون الاقتصادي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، تضامن روسيا الكامل في مواجهة محاولة الغرب الجماعي فرض هيمنته علي الساحة الدولية.



وقال لافروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "ناقش مع المسؤولين الكوبيين العلاقات الثنائية بين روسيا وكوبا ومجالات جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لحماية العلاقات الثنائية من تأثير العقوبات الغربية".



وأشار إلى أن التعاون العسكري بين روسيا وكوبا يتطور بما يفيد الطرفين، لافتا إلى أن الرؤية الجديدة لسياسة روسيا الخارجية، تولي أهمية كبيرة لأمريكا اللاتينية وشركائها التقليديين ومنهم كوبا.



وأكد لافروف أن الأمريكيين أعلنوا حملة ضد روسيا ومصالحها واختاروا نظام كييف كرأس حربة ضدها.

علي صعيد متصل، قال وزير الخارجية الروسي، إن صفقة الحبوب لا تقدم الدعم لدول النامية، فيما تبيع أوكرانيا حبوبها في أوروبا دون رسوم جمركية.



وأكد لافروف أن السفن التي تغادر البحر الأسود مطالبة بإظهار بيانات وجهتها، لافتا إلى أن الدول الإفريقية والفقيرة يجب أن تحظي بالأولوية في توزيع الحبوب عبر البحر الأسود.



وأشار إلى أن مجموعة (بريكس) تعمل علي تقليص استخدام الدولار وتتجه إلى العملات الوطنية في المبادلات، لافتا إلى أن الرئيس البرازيلي اقترح استخدام العملات الوطنية في (بريكس)، وسيتم مناقشة هذا الأمر.