ضبط جزارين بتهمة الذبح خارج المجازر خلال حملة مكبرة في البحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بناحية أبوحمص.

وأسفرت الحملة عن ضبط جزارين اثنين يقومان بالذبح خارج المجازر الحكومية وببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على اللحوم.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من الجمبري المجمد مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونيا.

كانت الحملة برئاسة السيد الكفافى وبرفقة على جودة مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وبالاشتراك مع الدكتور أحمد النقيب من الطب البيطرى.