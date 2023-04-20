نزل آلاف المواطنين الفرنسيين إلى الشوارع مجددا اليوم الخميس؛ للاحتجاج ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وخططه المثيرة للجدل لإصلاح نظام معاشات التقاعد.



ومنعت الشرطة محتجين يحملون أوعية طهي يتم استخدامها لإصدار ضوضاء؛ قبل زيارة لماكرون إلى جونجي جنوبي فرنسا حسبما أظهرت مقاطع مصورة. وأشارت تقارير إعلامية أيضا إلى مصادرة أوعية.



وذكر الضباط أنهم تلقوا أمرا يحظر حمل "الأدوات المحمولة التي تصدر أصواتا" خلال مدة الزيارة الرئاسية، ويبدو أن الأمر يشمل الأوعية.



وأظهر المتظاهرون في الأيام القليلة الماضية استياءهم إزاء خطط ماكرون لإصلاح نظام معاشات التقاعد عبر قرع الأوعية بشدة.



وقال ماكرون في مستهل زيارته لجنوبي فرنسا حيث ألقى متظاهرون البيض والبطاطا صوبه من على مسافة: "البيض والأوعية، هذا ما استخدمه في الطهي".



وسخر الساسة المعارضون من حملة الدولة ضد أوعية الطهي.



وقال ماكرون خلال احتجاج بالطبول في منطقة ألزاس أمس الأربعاء "لن تتقدم فرنسا بقرع الأوعية".