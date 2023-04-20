محادثات بين ولي العهد السعودي وملك الأردن في جدة

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فجر اليوم الخميس محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في حضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وقال مصدر دبلوماسي سعودي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن محادثات الجانبين تناولت آخر التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتأكيد مواقف البلدين الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وتطورات الوضع على الساحة السودانية والجهود المبذولة لوقف الصراع المسلح الدائر هناك من خلال البدء بوقف إطلاق النار والعودة للحوار والالتزام بحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني.

كما تناولت المحادثات سبل إنجاح أجندة أعمال القمة العربية المقبلة في الرياض ومن بينها مستقبل العلاقات مع سوريا في ضوء الاتصالات مع دمشق واستعراض مسار التعاون بين الرياض وعمان وخاصة ما يتصل بقضايا الاستثمار المشترك.

وتأتي زيارة العاهل الأردني إلى السعودية بعد أكثر من 4 أشهر على أخر زيارة له إلى الرياض إذ شارك في قمة الرياض العربية الصينية في ديسمبر الماضي.

ووصل الملك عبدالله الثاني مساء أمس إلى جدة وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وعدد آخر من المسؤولين حيث توجه من هناك إلى مكة المكرمة يرافقه عدد من الأمراء الأردنيين ومجموعة من المتقاعدين العسكريين ووفد من القضاة والأئمة وعدد من الإعلاميين لأداء مناسك العمرة.

وكان العاهل الأردني قام بزيارة قصيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأول الثلاثاء التقى خلالها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.