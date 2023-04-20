الجزائر وفرنسا تتفقان على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالحقبة الاستعمارية

تفقت الجزائر وفرنسا على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وثورة حرب التحرير، مع الإبقاء على قنوات التشاور مفتوحة.

وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الخميس، أن اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة عقدت يوم أمس، اجتماعها الأول عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وأوضحت أن الجانب الجزائري قدم ورقة عمل وفق المبادئ الأساسية الواردة في بيان الجزائر الموقع بتاريخ 27 أغسطس 2022، بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانوال ماكرون، وكذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المنعقدة بالجزائر يومي 9 و10 أكتوبر 2022.

وأبرزت أنه تم خلال اللقاء، الاتفاق على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة، إضافة إلى مواصلة التشاور والاتصالات من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي مع تحديد الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة.