يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.. وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الإدارية 27 15

6 أكتوبر 28 14

بنها 26 15

دمنهور 28 15

وادى النطرون 29 14

كفر الشيخ 26 14

المنصورة 27 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 14

دمياط 22 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 25 16

السويس 25 16

العريش 22 14

رفح 21 15

رأس سدر 26 19

نخل 25 14

كاترين 22 09

الطور 29 21

طابا 27 17

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 20 15

السلوم 21 13

سيوة 26 13

رأس غارب 32 21

الغردقة 32 22

سفاجا 33 20

مرسى علم 32 22

شلاتين 35 20

حلايب 32 21

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 30 19

الفيوم 27 15

بني سويف 27 14

المنيا 28 16

أسيوط 29 16

سوهاج 30 17

قنا 38 19

الأقصر 36 19

أسوان 37 20

الوادى الجديد 34 18

أبوسمبل 37 20