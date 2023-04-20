أوكرانيا تنضم رسميا إلى آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن أوكرانيا أصبحت، اليوم الخميس، دولة مشاركة في آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية، المهتمة بمساعدة البلدان الأعضاء على تجاوز الكوارث والأزمات.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشر على موقعها الرسمي اليوم الخميس - أن مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، موجود اليوم في كييف للتوقيع رسميًا على اتفاقية نيابة عن الاتحاد الأوروبي تمنح أوكرانيا العضوية الكاملة في الآلية، مشيرة إلى أن لينارتشيتش سيشارك، خلال الزيارة، في القمة الدولية للمدن والمناطق في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونائب رئيس الوزراء أولها ستيفانيشينا ووزير الداخلية إيهور كليمينكو ورئيس خدمة الطوارئ الأوكرانية سيرهي كروك.

وأضاف البيان أن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي فعلت توجيه المساعدة الطارئة إلى أوكرانيا من جميع أنحاء أوروبا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022. وفي أكبر عملية لها وأطولها، تم توفير أكثر من 88 ألف طن من المعدات والأغذية والأدوية المنقذة للحياة إلى أوكرانيا عبر الآلية، موضحة أنه في الآونة الأخيرة، تم تعبئة أكثر من 1000 مولد طاقة ممول بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من احتياطيات الطاقة الإستراتيجية للإنقاذ، والآن، من خلال كونها عضوًا كامل العضوية، ستتمكن أوكرانيا أيضًا من إرسال المساعدة عبر الآلية في وقت يجد بلد آخر نفسه في أزمة.

وتابع البيان:" أن الاتحاد الأوروبي يخصص اليوم 55 مليون يورو أخرى كتمويل إنساني لأوكرانيا بالإضافة إلى 145 مليون يورو تم تقديمها بالفعل في وقت سابق من هذا العام. سيركز هذا التمويل الإنساني الجديد على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل".