العاهل الأردني: السعودية تقوم بدور محوري في تعزيز العمل العربي المشترك

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ناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية في قصر السلام في جدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس.

وقال الملك عبد الله، إن السعودية تقوم بدور محوري في تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة أنها تستعد لاستضافة القمة العربية في دورتها الـ32، خلال الشهر المقبل.

وأكد الجانبان حرصهما على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، واعتزازهما بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوكالة إلى تأكيد الجانبين، أهمية التنسيق والتشاور المستمر حول قضايا المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية وضرورة تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة، وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.