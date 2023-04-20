وفد مجلس الكنيسة الإنجلية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر

قدم وفد مجلس الكنيسة الإنجلية بأسوان، برئاسة الدكتور إيميل أنور، التهنئة لمحافظ أسوان أشرف عطية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ الوفد بمكتبة، وعبر عن خالص شكره وامتنانه لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس متانة العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الألفة التث تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها، باعتبار أن الجميع شركاء في هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم.

وأكد المحافظ، أن أسوان تتأصل فيها دائما روح الوحدة والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة، بما يؤكد على أن الوطنية لا تدرس، ولكن نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيل بعد جيل، وخاصة أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء.

ومن جانبه قدم وفد الكنيسة الإنجيلية خالص التهاني للواء أشرف عطية بهذه المناسبة.

وأوضح وفد الكنيسة، أن الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التي تربط بين المصريين والذين لهم رب واحد ووطن واحد ونيل واحد وأيضا لدينا قيادة سياسية حكيمة دائما تعطي المثل والنموذج للتلاحم والتكاتف فى كل وقت وحين.