وفاة مسؤول عراقي مدان بقضية فساد مالي بعد مطاردة مع القوات الأمنية في الموصل

كشف بيان عراقي مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة اليوم الخميس، أن المدان الهارب سعد كمبش توفي بعد مطاردة القوات العراقية له في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى على مسافة 400 كيلومترا شمال بغداد .

وأوضح البيان أنه "في لحظة هروب المحكوم سعد كمبش تم تشكيل فريق عمل مختص ميداني من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة المحكوم، وبجهد فني وبإشراف وزير الداخلية ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة".

وذكر البيان "بعد أن انتقل المحكوم في عدد من المناطق استقر اليوم الخميس في إحدى أحياء مدينة الموصل حيث تمكنت القوة من تطويق مكان ، تواجده وأثناء عملية إلقاء القبض حاول الهرب وباشرت القوات بمطاردته وأصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية".

وأوضح البيان لقد تم " نقل المحكوم سعد كنش إلى مستشفى الموصل العام ووصل متوفيا وتم تأكيد الوفاة سريريا وإحالة الجثة الى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة أطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة أسباب الوفاة".

وبحسب البيان" لاتوجد آثار شدة خارجية على جسد المتوفي الذي كان يعاني في الأساس من بعض الأمراض المزمنة".

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة قد انتقد اليوم الخميس، الخرق الأمني في المنطقة الخضراء الحكومية والذي أدى إلى فرار رئيس ديوان الوقف السني الأسبق المدان سعد كمبش من أحد مراكز الشرطة داخل المنطقة قبل يومين.