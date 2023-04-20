صوت البرلمان الإسباني اليوم الخميس لصالح تعديل قانون يهدف إلى تطبيق عقوبات أشد صرامة في قضايا الاعتداء الجنسي، بعدما شكلت ثغرة أثارا جانبية غير مقصودة.

وصوت الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم إلى جانب المحافظين لصالح تعديل القانون، بينما صوت حزب "أونيداس بوديموس" ضده، مما يعني أن 233 عضوا بالبرلمان صوتوا لصالح تعديل القانون مقابل 59 ضده.

وأثار قانون "نعم فقط تعني نعم" الجدل قبل الانتخابات البرلمانية للعام الجاري.

وفي حين أن القانون كان يهدف إلى تشديد أحكام بالسجن في جرائم الاغتصاب، سمحت بنود في نفس القانون بخفض مدد السجن للجرائم الأقل خطورة.

ومنذ دخل القانون حيز التنفيذ في أكتوبر، خفض القضاة مدد سجن أكثر من 1000 سجين، وتم الإفراج عن ما يربو على 100 مدان في جرائم جنسية قبل الموعد المتوقع. وبذلك تسبب القانون في تأثير عكسي.

وما زال يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التعديل، لكنه من المتوقع أن تتم الموافقة عليه.

وينص التعديل الآن على أن الأحكام بالسجن على خلفية الاغتصاب لا يمكن تمديدها إلا إذا تم إثبات التهديد بالعنف أو الترهيب.