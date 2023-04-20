محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بقرب حلول عيد الفطر المبارك

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بعث محافظ الإسكندرية محمد الشريف، برقية تهنئة مقرونة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولي - عز وجل - أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وقدم المحافظ خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على الأمة الإسلامية ومصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار، ويحفظها دائماً وأبداً.