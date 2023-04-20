ميلووكي باكس يقسو على ميامي هيت في دوري السلة الأمريكي

شق ميلووكي باكس طريقة نحو الفوز على ضيفه ميامي هيت بنتيجة 138 / 122، في بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه).

ورغم غياب نجمه جيانيس أنتيتكونمبو عن المباراة، التي جرت فجر اليوم الخميس في ثاني مواجهات الفريقين بالدور الأول في الأدوار الإقصائية للقسم الشرقي (بلاي أوف)، لكن باكس أحرز 25 رمية ثلاثية خلال اللقاء.

وأحرز ميلووكي باكس 81 نقطة بعد انتهاء الفترتين الأولى والثانية في المباراة، قبل أن يتقدم بنتيجة 118 / 85 عقب نهاية الفترة الثالثة، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بفارق 16 نقطة، محققا رقما قياسيا في عدد الرميات الثلاثية المسجلة في لقاء واحد بالأدوار الإقصائية للبطولة، وذلك رغم فقدانه خدمات أنتيتكونمبو، الذي عانى من الإصابة بكدمات أسفل الظهر.

وكان بروك لوبيز صاحب أعلى رصيد من النقاط لباكس في اللقاء، بعدما أحرز 25 نقطة، فيما سجل زميله بات كونوتن 22 نقطة، من بينها 6 رميات ثلاثية ناجحة من إجمالي 10 محاولات، وأحرز جو إنجلز، 5 ثلاثيات من أصل 6 محاولات لمصلحة أصحاب الأرض أيضا.

من جانبه، سجل جرو هوليداي 24 نقطة لباكس أيضا، كان من ضمنها 4 ثلاثيات، مقدما 11 تمريرة حاسمة لزملائه، في حين أحرز جرايسون ألين 16 نقطة من بينها 4 ثلاثيات ناجحة من 8 محاولات.

من ناحيته، أحرز جيمي بتلر 25 نقطة لمصلحة ميامي هيت في المباراة التي أصيب خلالها تايلر هيرو بكسر في يده اليسرى، ليتم استبداله بدنكان روبنسون الذي سجل 14 نقطة.

وبهذا الانتصار، حقق ميلووكي باكس انتصاره الأول في سلسلة لقاءاته مع ميامي هيت، الذي فاز في المباراة الأولى بين الفريقين، اللذين يخوضان المواجهتين الثالثة والرابعة بعد غد السبت ويوم الاثنين المقبل على الترتيب.

واقترب دنفر ناجتس خطوة جديدة نحو التأهل للدور الثاني في البلاي أوف للمسابقة، ضمن منافسات المنطقة الغربية، عقب فوزه 122 / 113 على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز في اللقاء الثاني بينهما، محققا انتصاره الثاني على منافسه، الذي لم يحقق أي فوز.

وتقدم ناجتس بفارق وصل إلى 21 نقطة في الربع الثاني من اللقاء، قبل أن يستعيد تمبروولفز اتزانه في الربعين الأخيرين، ليقلص الفارق إلى 9 نقاط في النهاية.

وتألق أنتوني إدواردز، لاعب مينيسوتا تمبروولفرز في اللقاء، بعدما سجل أعلى رصيد من النقاط من بين لاعبي الفريقين، بإحرازه 41 نقطة، من بينها 6 ثلاثيات ناجحة من إجمالي 10 تسديدات، لكن ذلك لم يكن كافيا لفوز الضيوف.

أما جمال موراي، فسجل 40 نقطة لدينفر ناجتس، بالإضافة لتقديمه 5 تمريرات حاسمة لزملائه، في حين سجل زميله نيكولا يوكيتش 27 نقطة بالإضافة لقيامه 9 متابعات تحت السلة و9 تمريرات حاسمة.

في المقابل، تغلب فريق ممفيس جريزليس على فقدان نجمه جا مورانت، الذي أصيب في يده اليمنى، ليحقق فوزا ثمينا على ضيفه لوس أنجليس ليكرز بنتيجة 103 / 93.

وسجل خافييرر تيلمان 22 نقطة لصالح ممفيس، كما قام بـ 13 متابعة تحت السلة و قدم 3 تمريرات حاسمة في المباراة، بينما كان ليبرون جيمس هو هداف اللقاء، بتسجيله 28 نقطة لمصلحة ليكرز، بالإضالة لقيامه بـ12 متابعة و3 تمريرات حاسمة.