الولايات المتحدة: نطمح لعلاقات اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، إن بلادها تسعى لإقامة علاقات اقتصادية "بناءة وعادلة" مع الصين، مع الحفاظ على مصالحها الحيوية.

وأوضحت يلين، في بيان مقتضب نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، أن "الأولويات الاقتصادية لإدارة الرئيس جو بايدن بشأن الصين تشمل تأمين مصالح الأمن القومي لواشنطن وتعزيز المنافسة الصحية والتعاون في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وتخفيف عبء الديون واستقرار الاقتصاد الكلي"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضافت: "لن نتردد في الدفاع عن مصالحنا الحيوية"، ذاكرة أن واشنطن تتطلع لعلاقات اقتصادية "بناءة وعادلة" مع الصين، حسبما ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الأمريكية.

وأوضحت الوزيرة أن إدارة بايدن لا تسعى لسياسة "الرابح يستحوذ على كل شيء"، لكنها "تؤمن بتنافس اقتصادي صحي بظل قواعد عادلة تصب بمصلحة البلدين".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الصيني على تصريحات الوزيرة الأمريكية.

وتأتي تصريحات يلين تزامنا مع لقاء رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، ليو جيان تشاو، في بكين، مع السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز، وفق هيئة الإذاعة العامة الصينية.