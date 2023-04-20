استقرار صادرات النفط من جنوب السودان

أعلن وزير النفط في جنوب السودان، بووت كانج تشول، عن استقرار إنتاج النفط في جنوب السودان كالمعتاد، على الرغم من القتال العنيف في السودان حيث يتم تصدير النفط الخام.

واستمرت الاشتباكات التي اندلعت لأول مرة في السودان في 15 أبريل الجاري وسط جهود للتفاوض على هدنة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعتمد جنوب السودان، التي استقلت عن جارتها الشمالية في عام 2011، على خطوط الأنابيب التي تعبر السودان لنقل الخام لمسافة تزيد عن 1500 كيلو متر "932 ميلا" من حقولها إلى ناقلات النفط في البحر الأحمر.

وقال وزير النفط في جنوب السودان، بووت كانج تشول، إن المنشآت النفطية، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات الضخ ومنشآت المعالجة في الحقول والمنشآت السطحية الميدانية ومحطة التصدير البحرية في السودان، محمية بشكل جيد وآمنة من أي ضرر.

وأكد تشول، للصحفيين في العاصمة جوبا، أن الإنتاج ظل مستقرا عند 169 ألفا و141 برميلا يوميا، وهناك خطط طوارئ قائمة للحفاظ عليه.