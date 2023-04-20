الأوقاف: توزيع 200 طن لحوم أوقاف بإجمالي 37 مليون جنيه في رمضان

كثفت وزارة الأوقاف، من العمل الدعوي بالمساجد، حيث قدمت وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ - 2023م، عددًا من الأنشطة والبرامج الدعوية المسجدية والإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية المتميزة، وبمشاركة كبار القراء في صلاتي القيام والتهجد لأول مرة ما أدى إلى إقبال غير مسبوق على المساجد في الشهر الفضيل، ونقل صلاة التراويح والتهجد عبر القنوات التلفزيونية لأول مرة، إلى جانب عدد من البرامج في خدمة المجتمع، وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير وفرش المساجد.

ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى توزيع 200 طن لحوم أوقاف بإجمالي 37 مليون جنيه على أكثر من 200 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت إلى صرف 250 ألف جنيه كدفعة ثالثة لدعم معاشات نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم.

وأكدت توزيع نحو مليون (شنطة رمضان) بأكثر من 73 مليون جنيه على أكثر من مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.