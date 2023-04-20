شؤون المسجدين الحرام والنبوي توزع 50 ألف وجبة صحية خلال رمضان

عمرو خالد: الله يعفو عن الملايين في ليلة القدر حتى تجدد الأرض نفسها

الفائز بمسابقة القرآن العالمية: كنت أقرأ يوميًا 10 أجزاء من القرآن غيبًا

أفلام ومسرحيات.. خريطة احتفال القنوات الإقليمية بعيد الفطر

فترات مفتوحة على الهواء في احتفال الإذاعة المصرية بعيد الفطر