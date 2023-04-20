تقرير حديث لـ«الفاو»: النساء العاملات بالزراعة يكسبن 82 سنتًا مقابل دولار للرجل

أظهر تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، أن نسبة النساء العاملات في النظم الزراعية والغذائية تبلغ 36٪ من إجمالي النساء العاملات حول العالم، مقابل نسبة 38٪ من الرجال.

كما كشف أن أدوار النساء يغلب عليها التهميش، ومن المرجح أن تكون ظروف عملهن أسوأ من ظروف عمل الرجال، حيث يكون عملهنّ غير منتظم أو غير نظامي أو بدوام جزئي أو منخفض المهارات أو كثيف اليد العاملة، وأن النساء العاملات بأجر في الزراعة يكسبن 82 سنتًا أمريكيًا مقابل كل دولار أمريكي يكسبه الرجال.

وتزيد نسبة النساء العاملات في الزراعة في بعض المناطق، وعلى سبيل المثال، تعمل نسبة 66٪ من النساء في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في هذا القطاع، مقارنة بنسبة 60٪ من الرجال.

وتهيمن النساء في جنوب آسيا على العمل في النظم الزراعية والغذائية "نسبة 71٪ من النساء مقابل نسبة 47٪ من الرجال" مع أن نسبة النساء في القوة العاملة أقل من نسبة الرجال.

ويعتبر التقرير، الذي حمل عنوان "وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية"، هو أول تقرير يصدر في هذا المجال منذ عام 2010، ويتجاوز نطاق بحثه الزراعة من أجل رسم صورة شاملة أكثر لوضع المرأة العاملة في النظم الزراعية والغذائية ككلّ، بدءًا بمرحلة الإنتاج مرورًا بالتوزيع وانتهاءً بالاستهلاك.