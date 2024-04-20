رئيس فلسطين: حرب الإبادة ضد شعبنا والحملة ضد الأونروا ستدفع بالمنطقة إلى شفا الهاوية

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني، بالترافق مع حملة وصفها بالمسعورة والهادفة للتجويع ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ستدفع بالمنطقة إلى شفا الهاوية.

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم السبت: «نحن على أبواب مرحلة جديدة وصعبة، وأمامنا خيارات متعددة للحفاظ على حقوقنا ولصيانة هويتنا».

وأوضح أن القيادة الفلسطينية ستضع استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والسير وفق اجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أمريكية، أو أجندات إقليمية.

وتابع: «لن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع».

واستدرك: «سوف تعيد القيادة الفلسطينية النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا».