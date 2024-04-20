تشافي: يمكننا الفوز على ريال مدريد في البرنابيو

يثق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في قدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام ريال مدريد، غدا الأحد، في قمة الدوري الإسباني.

قال تشافي في المؤتمر الصحفي لمباراة الكلاسيكو:" نحترم ريال مدريد وأرقامه الاستثنائية، إذا حققنا الفوز غدا فلدينا فرصة لتقليص الفارق الى خمس نقاط ، اليوم تدربنا بشكل أفضل و أجد الفريق بحالة جيدة".

أضاف:" ريال مدريد يلعب على أرضه، سيكونوا متحمسين، يجب أن نتحلى بالشجاعة، هذا هو المكان المثالي لإظهار شخصيتنا وكل ما عملنا عليه".

أكد:" يمكننا الفوز على ريال مدريد في البرناربيو، لكن يجب أن نثبت ذلك بالملعب خصوصاً منذ الدقائق الأولى من المباراة".

أوضح:" الحديث عن الحكام لا يساعدني كثيرا، أتمنى أن تمر المباراة بشكل مثالي ويقوم الحكم بأفضل عمل ممكن وأن يكون دقيقا".

أشار :" الخسارة من ريال مدريد تعني انتهاء الدوري، لكن نريد التفكير بإيجابية ونريد الفوز وتقليص عدد النقاط ولدينا الفرصة للقتال حتى النهاية".

أوضح:" اضطر ريال مدريد للدفاع أمام السيتي، الذي يُعد اليوم أفضل فريق في العالم، كان عليهم الدفاع وقاموا بذلك بشكل جيد للغاية، هذه هي المواقف التي يجب على الفريق أن يتقنها، وهو يعرف كيف يفعل ذلك".

شدد:" لقد فاز ريال مدريد كثيرًا لأنهم ممتازون، لا أؤمن كثيرًا بالحظ، أؤمن بالعمل وبالفريق، وليس بالصدفة، في السنوات الثلاث الماضية، قام ريال مدريد بإقصاء أفضل فريق في العالم مرتين".

واصل تشافي:" الحديث عن الحكام لا يساعدني، أتمنى أن يمر بلا ملاحظة، وأن يتخذ كل القرارات بشكل صحيح".

وطالب تشافي لاعبي برشلونة بتغيير العقلية أمام ريال مدريد بعد الإحباط أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، قائلًا:" يجب علينا أن نحقق تغييرًا في العقلية، وأن يتحول هذا الغضب والإحباط والعجز الذي شعرنا به أمام باريس إلى صالحنا، نحن أمام ريال مدريد القوي والمتفوق معنويًا بعد هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا".

أتم:" ضد باريس سان جيرمان لم نكن جيدين، نحن لا نلوم أحدًا، هذه أخطاؤنا، بالتأكيد سنتعلم من هذا، لم نكن جيدين، لقد كانت هناك أخطاء، وأنا أيضًا أخطأت، يجب علينا أن نقوم بالنقد الذاتي، وسنعود لدوري الأبطال وننافس مرة أخرى".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.