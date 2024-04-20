أحمد سليم يطرح كليب فنان بتوقيع بتول عرفة

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طرح الفنان الشاب أحمد سليم أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب بعنوان "فنان"، فى ثالث تعاون يجمعه بالمخرجة بتول عرفة، بعد أغنيتى "أحلى من كدة إيه"، حبيبى عدى "، والأغنية من كلمات محمود قبانى، وألحان كريم ياقوت، وتوزيع بيشوى جميل.

وتعد الأغنية بمثابة تعاون جديد بين المخرجة بتول عرفة والمنتج فهد الزاهد بعد تعاونات كثيرة بينهما مع عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربى منهم كارول سماحة وهانى شاكر ومحمد نور ومى فاروق وهبة مجدى ومحمد محسن وغيرهم.

في سياق مختلف تنتظر المخرجة بتول عرفة طرح أحدث كليباتها مع النجمة شذى حسون، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.