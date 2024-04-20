مستشار أبو مازن: حماس مجرد أداة استخدمت لإضعاف الموقف الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن «مسألة التمثيل السياسي الفلسطيني الرسمي الوطني محسومة»، موضحًا أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب والقضية.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «العربية»، مساء السبت: «غزة مسئوليتنا كما أن الضفة والقدس مسئوليتنا، هذا الإقليم يقع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وجزء من ولايتها».

وعلق على إمكانية التأثير على حركة حماس للقبول بكل الشروط الموضوعة على الأرض، للوصول إلى حل في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة.

وأكمل: «دعونا نطرح سؤالًا منطقيًا وواقعيًا، من الذي اخترع الوضع الشاذ في غزة؟ من اخترعه أمريكا وإسرائيل، وحماس ليست أكثر من مجرد أداة استخدمت - بقصد أو بغير قصد - لإضعاف الموقف الفلسطيني وشق صفه».

وأكد أن «الشعب لفلسطيني سيبقى رغم كل هذا واحدًا وموقفه ثابتًا وتمثله فقط منظمة التحرير»، داعيًا إلى حل «مسألة حماس الداخلية» داخل البيت الفلسطيني.

ونوه أن «المواطن الفلسطيني في غزة يدفع الثمن»، مختتمًا: «من يتحمل وزر كل هذا الأطراف التي صنعت الانقسام وهي أمريكا وإسرائيل باستخدام حماس وبعض الأطراف الإقليمية، ومن يتحمل مسئولية هذا من يصر على بقاء الانقسام وعدم حل القضية بصورة عادلة وشاملة».