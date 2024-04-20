حسن الرداد: صلاح السعدني من الناس اللي حببتنا في الفن وساهمت في تشكيل وجداننا

نعى الفنان حسن الرداد، الفنان صلاح السعدني، الذي وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء السبت، أن «السعدني» أحد أعمدة الفن المصري، قائلًا إنهم من الأشخاص الذين ساهموا في تشكيل وجدان الشعب.

وقال: «صلاح السعدني من الناس اللي حببتنا في الفن وساهمت في تشكيل وجداننا، واتفرجنا على أعمال كثيرة له سواء في السينما أو الدراما».

وتوجه بالعزاء إلى نجل الراحل أحمد السعدني في وفاة والده، قائلًا: «أعزي أخي وصديقي وحبيبي أحمد السعدني وكل أسرته، الله يرحم أستاذ صلاح ويغفر له».

وغيب الموت الفنان صلاح السعدني، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما، وشُيِّع جثمانه بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. يُذكر أن صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر عام 1943 حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني، وابتعد عن الأضواء منذ عام 2013 وفضل الاستمتاع بوقته مع أحفاده في هدوء بعيدًا عن الإعلام.

وكان مسلسل «القاصرات» عام 2013 آخر أعمال صلاح السعدني، بمشاركة كل من: داليا البحيري، وياسر جلال، ولقاء سويدان، وهيثم محمد، وخالد محمود، وملك زاهر، ومنة عرفة، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.