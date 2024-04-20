إلهام شاهين ناعية صلاح السعدني: أفضل من قدم شخصية العمدة في الدراما

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان صلاح السعدني، الذي وافته المنية الجمعة عن عمر ناهز 81 عامًا، واصفة الفقيد الراحل بـ«صديق العمر والأستاذ»، مؤكدة عمق العلاقة الفنية والإنسانية التي جمعتها به.

وقالت في تصريحات لبرنامج «التاسعة» عبر شاشة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الجمعة، إن صلاح السعدني كان «صديقًا للجميع»، مضيفة أن وجوده في أي ستوديو تصوير كان يضفي حالة من البهجة ويجعل الجميع يحب الوقت الذي يقضونه معًا.

وتابعت: «من أجمل أيام حياتي هي الأيام التي صورت فيها معه مسلسل ليالي الحلمية، كان دائمًا يفاجئني بخفة دمه ونكاته، والإضافات التي يضيفها للشخصية»، مشددة على أن شخصية سليمان غانم لن ينساها الجمهور المصري والعربي على مر الزمن.

وأكدت أن الفنان الراحل صلاح السعدني كان أفضل من قدم شخصية العمدة في الدراما التلفزيونية، موضحة أنه كان إنسانا مسالما وبسيطا ومثقفا يحب الجميع ويساعد الكل.

وأشارت إلى أنها عملت مع الراحل في العديد من الأعمال الفنية الهامة، «البركان» في بداية مشوارها الفني، ومسلسل «وقال البحر» للكاتب أسامة أنور عكاشة، وفيلم «مدرسة الحب»، مختتمة: «مثلت معه في مجموعة أعمال من أهم اعمالي التي أعتز بها».