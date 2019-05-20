بينس يدعو الكونجرس إلى الموافقة على اتفاقية التجارة الجديدة مع كندا والمكسيك بحلول نهاية الصيف

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الكونجرس، اليوم الاثنين، إلى الموافقة على اتفاقية التجارة الجديدة مع كندا والمكسيك بحلول نهاية هذا الصيف، مما يضع ضغوطاً على الديمقراطيين في مجلس النواب الذين يؤجلون التصويت على الاتفاقية.

وقال بينس، في كلمة ألقاها في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، وفق ما نقلته مجلة بوليتيكو الأمريكية، "لقد أنجز الرئيس وظيفته، لقد حان الوقت للكونجرس لأداء مهمته والتصديق على الاتفاقية هذا الصيف".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يقول فيه الديمقراطيون في الكونجرس إنه ما زال لديهم العديد من المخاوف في بنود الاتفاقية المتعلقة بالعمالة والبيئة والأدوية، فضلاً عن قابلية الاتفاقية للتنفيذ بشكل عام.

ولم يعترف بينس بأي من تلك المخاوف في خطابه، ولم يشر إلى إمكانية انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية (نافتا) إذا تعثر الكونجرس في التصديق على الاتفاقية، وبدلاً من ذلك، جادل بينس قائلا إنه يجب الموافقة على الاتفاقية الجديدة لتصحح أوجه القصور في اتفاقية نافتا ولتحفز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وأضاف بينس "أنا هنا لأطلب مساعدتكم، لا يمكننا تحمل تكلفة قيام الكونجرس بعدم القيام بأي شيء، نحتاج إلى موافقة الكونجرس على الاتفاقية الجديدة هذا الصيف للحفاظ على نمو أمريكا".

وأشاد بينس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع كندا والمكسيك الأسبوع الماضي والذي رفع التعريفات الأمريكية على صادراتها من الصلب والألومنيوم في مقابل تخلي تلك الدول عن رسوم مماثلة فرضتها على السلع الزراعية الأمريكية وغيرها من الصادرات.

واختتم بينس "يمكن لمزارعينا الكبار أن يباشروا أعمالهم مرة أخرى في كندا والمكسيك، لقد تم إلغاء التعريفات الجمركية، إنه أمر مهم".