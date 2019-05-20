مدير منظمة الصحة العالمية يرصد تقدما كبيرا على صعيد التغطية الصحية الشاملة

صرح مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم -اليوم الاثنين- أن العالم قطع خطوات جيدة نحو إتاحة الرعاية الصحية بسعر مناسب للجميع، مشيرا إلى تشريعات صدرت مؤخرا في هذا الصدد بالعديد من دول العالم.

وفي مستهل الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أشار أدهانوم إلى منظومة التغطية الصحية الشاملة في كينيا وبرنامج الحماية الصحية للأسر الفقيرة في الهند، ومشروع قانون التأمين الصحي في جنوب إفريقيا.

وأشار تادروس أيضا إلى تحقيق تقدم في مصر والسلفادور واليونان والفلبين.

وذكر أن "العالم حقق تقدما كبيرا فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة".

ولا تتوفر الخدمات الصحية الأساسية لنصف سكان العالم على الأقل، وينحدر نحو مئة مليون شخص نحو الفقر كل عام لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الرعاية الصحية.

وتحدد منظمة الصحة العالمية تعريف التغطية الصحية الشاملة باعتبارها إتاحة الرعاية الصحية الجيدة للشخص دون أن يتعرض لمخاطر المعاناة من صعوبات مالية.

وأكد تادروس أن هذا الهدف لن يتحقق إلا عن طريق مواجهة المشكلات التي يعاني منها قطاع الرعاية الصحية.