استقالة رئيس الاتحاد العمالي العام اللبناني

أعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان في اجتماعها -اليوم الاثنين- برئاسة حسن فقيه نائب رئيس المجلس، قبول استقالة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، على خلفية إساءته للبطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.

وقال فقيه، إن الهيئة أدانت الفيديو المسرب لرئيس الاتحاد العمالي العام، والذي صدر عنه كلام مسيء ومستنكر ومدان بحق الراحل صفير.

وأشار إلى أن الهيئة قررت "قبول استقالة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على أن يقوم نائب الرئيس حسن فقيه بصلاحيات الرئيس حسب ما ينص النظام الداخلي للاتحاد".

وطالب بـ"ضرورة إطلاق سراح الدكتور بشارة الأسمر فوراً، وضرورة عودته لممارسة عمله بشكل طبيعي.

ودعا البيان "كافة الاتحادات الأعضاء بقياداتها وأعضائها للالتفاف حول الاتحاد العمالي العام في هذا الظرف العصيب".

وأعلن أن هيئة المكتب تعتبر اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء المستجدات، محذراً من "المساس بالحريات النقابية والشخصية بهدف تمرير سياسات في خدمة نموذج اقتصادي، أدى إلى إفقار اللبنانيين وتدمير مؤسساتهم الإنتاجية".